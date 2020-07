Send an email

Come creare uno scrub labbra da sole

Le nostre labbra sono molto importanti e proteggerle è fondamentale, soprattutto durante la stagione fredda. Anche d’estate però le nostre labbra hanno bisogno di protezione, quando l’idratazione viene meno a causa della consistente perdita di liquidi dell’organismo che il caldo comporta.

Le nostre labbra hanno bisogno di essere curate per evitare secchezza e screpolature. Allo scopo uno scrub labbra si rivela un ottimo espediente per idratare e rendere le labbra morbide, eliminando al contempo pellicine e cellule morte. Uno scrub labbra può addirittura regalare un po’ di volume in più alla nostra bocca.

Scopriamo ora come creare uno scrub labbra da sole in casa con ingredienti naturali per un prodotto efficace e home made.

Scrub labbra con lo zucchero

Possiamo creare uno scrub labbra da sole in casa con lo zucchero mescolato ad altri ingredienti. Con il miele otterremo uno scrub adatto alle pelli più sensibili. Allo scopo possiamo mescolare un cucchiaino di miele con un cucchiaino di zucchero di canna fino ad ottenere un composto omogeneo da applicare sulle labbra con delicatezza e con movimenti circolari. Lo si dovrà tenere in posa 5 minuti e risciacquare con acqua tiepida.

Possiamo sostituire il miele con l’olio di mandorle dolci, ideale per chi ha le labbra secche e disidratate, ottimo esfoliante ad azione lenitiva e idratante. Al nostro cucchiaino di zucchero di canna aggiungeremo dunque un cucchiaino di olio di mandorle dolci da mescolare e applicare sulle labbra con un piccolo massaggio delle dita.

Possiamo usare anche lo yogurt da mescolare con lo zucchero. Questo è perfetto per le labbra screpolate e con tagli e avrà proprietà nutrienti e lenitive. Un cucchiaino di yogurt con il nostro cucchiaino di zucchero creerà un composto da tenere in posa 5 minuti e da eliminare con acqua tiepida.

Scrub labbra con il peperoncino

Abbiamo visto fino ad ora tutte le possibilità che può darci lo zucchero in abbinamento ad altri ingredienti naturali per realizzare in casa degli ottimi scrub labbra dalle proprietà idratanti e lenitive.

Ora parleremo di un ingrediente più piccante, che usato per realizzare uno scrub conferirà maggiore volume alle nostre labbra. Possiamo infatti realizzare uno scrub labbra volumizzante al peperoncino.

Questo ingrediente naturale conferisce infatti molto volume alle labbra. Abbinato sempre allo zucchero di canna, utile per l’azione esfoliante, e al miele, utile per il nutrimento delle cellule, il peperoncino attiverà la microcircolazione contribuendo a rendere le labbra di maggiore volume e più piene.

Per preparare dunque questo scrub labbra home made al peperoncino non dovremo fare altro che prendere una piccola ciotola, versarvi dentro un cucchiaino di zucchero di canna, un cucchiaino di miele e un pizzico di peperoncino, mescolare e applicare sulle labbra con un massaggio delle dita per pochi minuti quindi risciacquare con acqua tiepida.

Le labbra saranno subito più turgide e sensuali. Questo scrub però, è da evitare se le labbra sono molto delicate o screpolate.