Viabilità: lavori ad Agropoli, Auletta e Capaccio

La Provincia di Salerno consegna altri lavori di messa in sicurezza. Questa volta sono previsti sulla SP 278 ad Agropoli, sulla SR ex SS 94 tratto A e B ad Auletta, e sulla 175/B a Capaccio Paestum. Gli importi sono rispettivamente euro 29.218,17 per Agropoli, euro 79.508,67 per Auletta, euro 30.077,78 e euro 8.242,15 per Capaccio.

“Gli interventi sono stati consegnati oggi – dichiara il Presidente della Provincia, Michele Strianese – e sono contratti di Accordo Quadro finanziati con Fondi Mit 2019″.

Ad Agropoli, sulla SP 278, sono lavori di integrazione e ammodernamento barriere di sicurezza e segnaletica stradale nel tratto ricadente nel territorio comunale a protezione della pista ciclabile. Mentre ad Auletta, sulla SR ex SS 94 tratto A e B, sono lavori di manutenzione straordinaria.



I lavori sono coordinati dal settore Viabilità e Trasporti, diretto da Domenico Ranesi, supportato dal Consigliere provinciale delegato alla Viabilità Antonio Rescigno.

“Apriamo altri cantieri, per la messa in sicurezza di tutta la nostra rete viaria, ma anche per promuovere sviluppo e occupazione nei nostri territori. La Provincia non si ferma e continuiamo a lavorare in assoluta vicinanza alle nostre comunità”, conclude Strianese.