Sassano: colpo in caseificio: rubati tremila euro

È ancora in via di quantificazione ma sarebbe di circa tremila euro il bottino del furto messo a segno nella notte tra sabato e domenica all’interno di un caseificio di Sassano.

I malviventi sono entrati in azione intorno all’una di notte. Cinque persone con il volto coperto sono entrate all’interno degli uffici dell’azienda ed hanno portato via del denaro in contanti.

Il blitz dei ladri nel caseificio

La somma probabilmente non ha soddisfatto le aspettative dei ladri che, non contenti, hanno messo tutto a soqquadro alla ricerca di altro denaro prima di darsi alla fuga facendo perdere le loro tracce.

Le indagini

Importanti ai fini delle indagini, condotte dai carabinieri della compagnia di Sala Consilina. potrebbero essere le immagini delle telecamere di videosorveglianza.