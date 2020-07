Reparto covid a Scafati pieno, ad Agropoli ancora inattivo

Send an email

Si è riempito nuovamente di pazienti covid positivi il reparto di Malattie Intensive del Covid Hospital di Scafati.

Il nosocomio era stato a ricoveri zero fino a fine giugno, poi i primi positivi provenienti da tutta la regione avevano comportato la divisione del reparto in zona rossa e ordinaria.

A far precipitare la situazione è stato principalmente il focolaio esploso nel rione Carmine di Salerno, da dove sono arrivati almeno 5 degli attuali 15 ricoverati.

Reparto Covid: ok al potenziamento dello Scarlato

Ecco perché si è deciso di procedere ad un potenziamento. La broncopneumologia del “Mauro Scarlato” torna ad essere reparto Covid.

La decisione l’ha presa dal commissario dell’Asl Mario Iervolino, a seguito dell’incremento delle richieste di ricoveri di pazienti positivi provenienti da tutta la Campania e anche per via dell’esaurimento di posti letto nel reparto di Malattie Infettive.

Ospedale di Agropoli fermo al palo

Resta invece fermo al palo il covid hospital di Agropoli. Potenziato proprio con questa funzione il presidio cilentano non ha il personale per poter essere operativo e così nel Cilento mancano strutture per affrontare l’emergenza.

Al “San Luca” di Vallo della Lucania hanno smontato la tende per il pretriage per i sospetti covid.