Polisportiva Santa Maria: ufficializzate le permanenze di altri due calciatori

Non si ferma il mercato in casa Polisportiva Santa Maria. Alberico Guariglia, dg della formazione neo-promossa in quarta serie, ha chiuso già molte operazioni in ingresso per il sodalizio che gioca le sue gare interne allo stadio Carrano. Idee chiare per la squadra diretta dalle famiglie Tavassi e Carrano che punta, quanto meno, alla permanenza in quarta serie. Si impreziosice cosi di altri deue tasselli l’organico, in parte già definito, della compagine guidata dal tecnico Gianluca Esposito.

Polisportiva conferme per Koulibaly e D’Angolo

La società cilentana, che ieri aveva annunciato la permanenza di Francesco Simonetti, oggi ha reso note altre due ufficialità. Giocheranno allo stadio “Carrano” infatti ancora Kassoum Koulibaly e Liberato D’Angolo. Per entrembi i calciatori, arrivati nel Cilento la scorsa estate, si tratta della seconda stagione in giallorosso. Koulibaly, centrocampista nato in Costa d’Avorio, è un centrocampista che combina doti tecniche e fisiche. Il calciatore, classe 1998, vanta esperienze con Ebolitana e Nocerina tutte in quarta serie. Conferma ufficializzata anche per D’Angolo. L’esterno, classe 2000, rinnova il suo prestito dal Sorrento e risulterà una pedina importante anche in chiave under.

Polisportiva Santa Maria tra arrivi e riconferme

Riconfermati, nei giorni scorsi erano stati Capozzoli, Simonetti, Dentice e Konios e i due portieri Grieco e Giletta. Resteranno a Santa Maria di Castellabate anche gli under Lorenzo Della Torre, Davide Paragano, Marco Di Mauro, Ariel Silo, Claudio Funicello e Oreste Magno. Definiti, poi, gli arrivi in attacco di Domenico Maggio ed Arcangelo Ragosta, mentre in mediana è arrivato Vincenzo Bozzaotre. Volti nuovi anche per il pacchetto arretrato che si affiderà alle prestazioni di Gabriele Pastore, Francesco Campanella, Davide Mansi e Filippo Romanelli.