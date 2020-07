Baia del Buondormire, Stanziola: Al lavoro per renderla accessibile

CENTOLA. “L’amministrazione ha assolutamente a cuore le sorti della spiaggia del Buondormire, riconoscendo il valore che la stessa ha per l’intero territorio di Palinuro e non solo, rammentando comunque che la proprietà del costone e a monte e di privati e che nell’ultimo anno, in parte, vi è anche stato un subentro da parte di nuovi proprietari”. Inizia così la lettera con la quale il sindaco di Centola, Carmelo Stanziola, ha deciso di rispondere alle associazioni di operatori turistici, ristoratori e commercianti del territorio che chiedevano di rendere accessibile la suggestiva baia, uno dei simbolo di Palinuro (leggi qui).

Baia del Buondormire off limits

Il sentiero che conduce alla baia del Buondormire è inutilizzabile e la spiaggia stessa risulta interdetta per il rischio di crolli dal costone roccioso. Eppure non manca chi, con mezzi privati, accede al litorale e in molti segnalano caos e confusione in quello che prima era un luogo ricercato per trascorrere qualche ora in un’oasi di pace.

Le rassicurazioni del Comune

Per risolvere i problemi l’Ente si sta muovendo. Lo garantisce il sindaco Stanziola sottolineando come “gli uffici comunali hanno svolto e stanno svolgendo le opportune attività di controllo sulla zona interessata. L’amministrazione non è rimasta inerme, ha attivato tutte le procedure per la definizione delle diverse problematiche”.

Così, mentre la capitaneria di porto ha emesso un’ordinanza che vita l’accesso alle imbarcazioni nello specchio d’acqua fino a 30 metri dal costone roccioso, l’Ente ha avvisato i proprietari di procedere ad effettuare lavori di sistemazione del costone roccioso. Ma il Comune, assicura Stanziola, è pronto anche a risolvere il problema dell’inaccessibilità dei sentieri d’accesso alla baia del Buondormire.

“Laddove la proprietà non intervenga l’amministrazione avvierà le necessarie procedure per la risoluzione della problematica”, assicura il primo cittadino.