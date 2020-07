Covid: preoccupazione ad Agropoli. Oggi i tamponi

Send an email

Sei locali a Capri, quattro ad Agropoli, quasi trenta tamponi e molte altre persone in isolamento. Attenzionato anche un centro del Cilento costiero che il giovane di Agropoli positivo al covid avrebbe visitato prima che risultasse contagiato. Sono questi i numeri che fanno preoccupare la città, come rivelato anche dal sindaco Adamo Coppola. Il 21enne è in buone condizioni. È ricoverato all’ospedale Scarlato di Scafati, nel reparto Covid, ma a solo scopo precauzionale avendo avvertito lievi dolori al petto.

Sarà l’esito dei tamponi sulla sua catena di contatti a chiarire se ad Agropoli ci sarà un focolaio o un cluster di Covid o se i contagi sono limitati. Tuttavia alcune persone che il giovane avrebbe frequentato presenterebbero già lievi sintomi, il che lascerebbe presupporre che il numero dei contagi possa aumentare.

Da questa mattina tre auto con operatori Asl sono sul territorio per eseguire i tamponi. Domani si avranno le prime notizie.

Intanto fino a lunedì resteranno chiuse le attività della movida di piazza della Mercanzia e la discoteca Carrubo. Troppo difficile controllare il distanziamento. Il sindaco Coppola ha ribadito l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto qualora non sia possibile rispettare il distanziamento.