Coronavirus, due casi al San Luca di Vallo

Due casi positivi di coronavirus accertati dai sanitari dell’ospedale San Luca. Si tratta di un uomo di 73 anni di Stio Cilento e di un altro caso arrivato questa mattina, con evidenti sintomi, al presidio sanitario di Vallo della Lucania.

Dopo l’esito positivo dei tamponi l’uomo di 73 anni sarà trasferito a Napoli.

Per l’altro ancora da decidere se procedere al ricovero a Vallo o in un altro presidio. Ora è in isolamento domiciliare.

Attualmente 14 i casi a Pisciotta, 6 a Capaccio Paestum ed 1 ad Agropoli ai quali si aggiungono i due del San Luca.