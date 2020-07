Send an email

Roccadaspide festeggia Don Cosimo Cerullo e Don Luigi Quaglia per i 50 anni di sacerdozio

Cinquantesimo anniversario dell’ordinazione sacerdotale di Don Cosimo Cerullo, parroco della parrocchia della “Natività Beata Vergine Maria” e Don Luigi Quaglia, parroco presente sul territorio di Fonte di Roccadaspide, Scigliati e Tempa San Paolo. Per l’occasione la comunità ha deciso di organizzare un evento per celebrare questo traguardo.

“La comunità tutta e il Consiglio Pastorale ad unirsi a me per lodare e ringraziare il Signore per questo grande dono – fanno sapere gli organizzatori Il sacerdote è chiamato ad annunciare la Parola e ad essere testimone e guida tra i fedeli. Compito esaltante,ma che comporta grande responsabilità che può realizzarsi solo con l’aiuto e con la grazia di Dio. E’ un momento significativo che vivremo insieme al nostro Vescovo Mons. Ciro Miniero”.

L’appuntamento è per il 29 Luglio 2020 in Piazza XX settembre alle ore 19.00.