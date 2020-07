Polisportiva Santa Maria: permanenza ufficializzata per due esterni

La Polisportiva Santa Maria si appresta a disputare il prossimo torneo di Serie D, dove sarà impegnata per la prima volta nella sua storia. Il team cilentano, passato dalla guida tecnica di Egidio Pirozzi a quella di Gianluca Esposito, ha già ufficializzato diversi nomi che vestiranno la casacca giallorossa nell’annata 2020/2021.

Polisportiva Santa Maria tra arrivi e riconferme

Definiti, infatti, gli arrivi in attacco di Domenico Maggio ed Arcangelo Ragosta, mentre in mediana è arrivato Vincenzo Bozzaotre. Volti nuovi anche per il pacchetto arretrato che si affiderà alle prestazioni di Gabriele Pastore, Francesco Campanella, Davide Mansi e Filippo Romanelli. Riconfermati, poi, Capozzoli, in attacco e i due portieri Grieco e Giletta. Resteranno a Santa Maria di Castellabate anche gli under Lorenzo Della Torre, Davide Paragano, Marco Di Mauro, Ariel Silo, Claudio Funicello e Oreste Magno.

Restano in giallorosso anche gli esterni Pietro Dentice e Rafail Konios

Seconda annata nel Cilento per due calciatori approdati alla Polisportiva Santa Maria nel mercato di dicembre. Conferme, fresche di giornata per i laterali, Pietro Dentice e Rafail Konios. Il primo, classe 1995, può agire indistintamente sul binario destro e sinistro. Dentice, ex di Pavia, Siracusa, Palazzolo, Juve Stabia ed Akragas vanta oltre 40 presenze in terza serie. Konios, greco classe 2001 cresciuto nel Paylos Melas , è uno dei profili under più interessanti visti con la casacca cilentana nella passata stagione.