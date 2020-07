Agropoli, ricostruita catena dei contatti. Contagiato trasferito in ospedale

È stato trasferito questa mattina presso l’ospedale Scarlato di Scafati il giovane di Agropoli risultato positivo al tampone nella giornata di ieri. Il ragazzo presenta sintomi che hanno richiesto il trasferimento in ospedale, tuttavia non sarà ricoverato in terapia intensiva ma nel reparto covid. Si attende il tampone per la fidanzata che era stata con lui in vacanza a Capri. Possibile che anche lei risulti positiva al coronavirus considerato che ha sintomi simili.

Intanto è terminata da poco una riunione in municipio per ricostruire la catena dei contatti insieme all’ufficio di prevenzione dell’ASL. Contrariamente a quanto ipotizzato dal primo cittadino Adamo Coppola nella giornata di ieri, il giovane o suoi contatti diretti, prima del comparire dei sintomi, avrebbe avuto contatti con l’esterno. Lo riferiscono fonti del comune. Pertanto dovranno essere disposti ordini di isolamento per diverse persone in attesa dei tamponi.

Ipotizzati anche provvedimenti per alcune attività.