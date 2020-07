Send an email

VIDEO | Vallo, successo per la rassegna “Armonie sotto le stelle”

Grande successo per il sesto appuntamento della rassegna “Armonia sotto le stelle”, organizzata dall‘Istituto Musicale Goitre in collaborazione con il Comune di Vallo della Lucania, il Conservatorio Martucci di Salerno, l’associazione commercianti, la fondazione Grande Lucania e la Banca del Cilento. Nella giornata di ieri, 23 luglio, presso il Parco Stella del Mattino si è esibito il Martucci Pop Ensamble con la band del cantautore Pino Mango. “Amore per te” il nome dello spettacolo musicale, un omaggio proprio all’artista lucano.

L’arena ha fatto registrare il sold out e tutto il pubblico ha seguito con partecipazione il concerto che ha riscosso grandi apprezzamenti.

La rassegna, iniziata l’11 luglio, proseguirà per tutta la stagione estiva.

Questo il calendario dei prossimi appuntamenti:

Sabato 25 luglio “Concerto di musica sacra” – cattedrale di San Pantaleone

Giovedì 30 luglio “La signora delle camelie – chiostro dell’ex convento dei domenicani

Venerdì 31 luglio “Concerto di Canto Pop” – chiostro dell’ex convento dei domenicani

