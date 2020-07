Secondo appuntamento con Padula Parco Contemporaneo

Si terrà domani, sabato 25 luglio 2020 alle ore 18.30, il secondo appuntamento inserito nel progetto “Padula Parco Contemporaneo”, a cura del Comune di Padula in partnership con la Direzione Regionale Musei Campania, il Consorzio Arte’m net, l’Associazione Faq-Totum, il progetto Vallo a Conoscere, la community social Igers Salerno e la BCC Buonabitacolo.

Dopo il successo del primo appuntamento, avrà luogo “ArtWalk – visita guidata alle opere d’arte contemporanea e picnic autogestito al calar del sole”, valorizzando in questo modo la vocazione originaria del Parco della Certosa come luogo d’incontro in cui passeggiare per ricongiungersi con la natura e la bellezza circostante e sottolineando la sua funzione di museo a cielo aperto.

Il secondo appuntamento, inserito nella rassegna “Esternarti”, prevede l’ingresso gratuito al parco. Per info e prenotazioni è possibile consultare la pagina Facebook “Padula Parco Contemporaneo”.

