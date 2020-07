Pisciotta: sono 11 i contagi

Send an email

Un tampone positivo sui 5 che bisognava ancora analizzare. Altri quattro sono risultati negativi. Si sperava di interrompe la catena dei contagi che aveva fatto registrare nell’ultima settimana ben 10 casi di coronavirus a Pisciotta. Tra questi anche una bambina di pochi anni. Invece c’è un nuovo caso. Gli 11 contagiati sono in isolamento. Tre di loro sono ricoverati negli ospedali di Scafati e Napoli ma le condizioni non sono preoccupanti e nessuno è in terapia intensiva.

Pisciotta ha subito probabilmente gli effetti di un cluster di covid proveniente da Salerno. Infatti proprio durante una cena organizzata da un professionista salernitano che il giorno seguente ha mostrato sintomi riconducibili al covid, si sarebbe diffuso il contagio.

Tutti i casi sono stati registrati su persone residenti in località vecchia stazione. Non c’è stata un’estensione del covid in altre località del comune o nei centri limitrofi.