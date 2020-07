Meteo: sul finire di Luglio si affaccia l’alta pressione africana

Send an email

Ci avviamo verso la conclusione di Luglio. Il mese è trascorso con clima piacevole e senza ondate di calore ma proprio sul finire la situazione muterà. L’anticiclone africano che finora è rimasto in disparte tenderà ad invadere il Mediterraneo in particolare ad avvio settimana.

Le temperature ovviamente aumenteranno oltre i 30 gradi e il caldo diverrà più intenso.

Ma intanto ecco le previsioni per il Cilento e Vallo di Diano nel week end.

SABATO: cielo sereno o poco nuvoloso ovunque. Temperature stazionarie.

DOMENICA: sarà una giornata stabile e soleggiata su tutto il territorio. Qualche nube sole nelle aree interne. Temperature in aumento con caldo in intensificazione a partire da lunedì.