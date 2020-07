Send an email

Follow on Twitter

Gelbison: gradita conferma per i cilentani

Terza ufficialità in meno di 24 ore per la Gelbison che, dopo gli arrivi di Coiro e Cangemi, ha annunciato la permanenza di Bernardino D’Agostino. Il portiere, originario di Aversa, difenderà, cosi, ancora i pali del team di Vallo della Lucania. Questo l’annuncio del sodalizio cilentano, che disputerà il prossimo campionato di Serie D.

BERNARDINO D’AGOSTINO, BANDIERA DELLA GELBISON, RINNOVA IL CONTRATTO PER LA SESTA STAGIONE CONSECUTIVA!

Bernardino D’Agostino bandiera della Gelbison. Il portiere oggi ha firmato l’accordo con la società rossoblù e per la prossima stagione vestirà ancora la maglia della Gelbison. Un accordo di collaborazione professionale, ma soprattutto di fiducia che si rinnova per il sesto anno consecutivo. Con la firma di oggi D’Agostino ha manifestato un autentico esempio di attaccamento alla maglia, ricambiato dalla stima nei suoi confronti del Presidente Maurizio Puglisi e del direttore Sportivo Nicoló Pascuccio. L’annuncio del rinnovo arriva dalla viva voce di D’Agostino.

Le parole del calciatore

“Sono contento e orgoglioso di questa scelta, di proseguire il mio percorso professionale con la Gelbison. Essere una bandiera rossoblù mi responsabilizza, mi sento parte integrante di una grande famiglia. Questo lo ottieni lavorando, mettendoti sempre a disposizione di ogni compagno, lottando nei momenti di difficoltà e gioiendo insieme nei momenti di felicità. Devo ringraziare soprattutto il Presidente Puglisi, persona che stimo molto. Lo conosco da tempo e abbiamo un bel rapporto personale, oltre che professionale. Ho piena fiducia in lui, sono certo di far parte di un progetto importante. Insieme continueremo a fare grandi cose”.

D’Agostino,originario di Aversa, è arrivato alla Gelbison nel 2015, a 22 anni, dopo l’esperienza nel campionato professionistico con la Casertana. Si è ben inserito nel contesto locale ed è amato dai tifosi rossoblú che ancora ricordano la parata del rigore che valse la salvezza nei playout disputati a Leonforte nel 2016. Come sempre non deluderà la piazza.