Arte e cultura domani a Paestum

E’ in programma domani 25 luglio, a partire dalle ore 19.00, presso Palazzo De’ Maria a Paestum, l’ evento culturale ” Emozioni in arte: poesie e monologhi di Rosaria Zizzo“. La serata si svolgerà in concomitanza con la mostra “Il taglio e la dialettica del colore” della nota artista Nera D’Auto, curata dalla Fondazione “Giambattista Vico” e dal Gal Cilento Regeneratio, nelle persone di Luigi Maria Pepe e Daniela Di Bartolomeo, patrocinata dal Comune di Capaccio Paestum e dal Comune di Roccadaspide.

Il percorso letterario è volto alla promozione e valorizzazione di un territorio che ha in sé memoria e bellezza. Inoltre l’attrice omaggerà, con i suoi versi, l’interessante pittura di Nera.

La serata si concluderà con un inno alla gioia e all’amore. Interverranno il sindaco di Capaccio Paestum, avv. Franco Alfieri, il presidente del Gal Cilento Regeneratio, prof. Mauro Inverso e il prof. Vincenzo Pepe, presidente nazionale di Fareambiente. La mostra pittorica, basata su inediti accordi cromatici, resterà in esposizione fino al 30 luglio.