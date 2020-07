Agropoli: Elvira Serra ufficializza la candidatura alle Regionali

AGROPOLI. Elvira Serra è il primo candidato agropolese alle prossime elezioni regionali. Data in quota centro-destra, l’ex vicesindaco ha annunciato di essere schierata nelle fila di Italia Viva, partito di Matteo Renzi, che sosterrà il presidente uscente Vincenzo De Luca.

Una scelta che la Serra, in passato critica con l’attuale giunta regionale, motiva con il buon operato del Governatore durante l’emergenza covid.

Da medico Elvira Serra ha già in mente le sue priorità qualora dovesse essere eletta in consiglio regionale.

Su tutte le sanità e il potenziamento dell’ospedale di Agropoli.

Elvira Serra candidata alla Regione: le critiche

Serra potrebbe non essere l’unico aspirante consigliere regionale del centro cilentano. Rumors parlano anche della candidatura di Michele Pizza, commissario di Fratelli d’Italia. Proprio da parte sua arrivano dure critiche alla candidata di Italia Viva: “Non è passato molto tempo, da quando all’improvviso, un volatile si librò in volo nel cielo di Agropoli, gridando con forza contro il malgoverno e il malaffare che, fino ad allora, l’aveva imbrigliata e chiusa in una gabbia. Con grande ardire e ardore, seppe denunciare il cattivo governo e i suoi accoliti e tanta gente al suo passare alzava gli occhi al cielo felice di vedere, finalmente, volare quella che sembrava un’Aquila, un’Aquila Reale. Ma, ben diversa è la realtà dall’illusione, più che guardare in aria, la gente, purtroppo ora, deve guardare per terra, dove il volatile sembra aver trovato la sua giusta collocazione, razzolando contenta, tra insetti e vermiciattoli e beccando con avidità le misere briciole che gli hanno buttato”, dice Pizza facendo un chiaro riferimento alla neo candidata.

Gli altri candidati nel Cilento e Vallo di Diano

Intanto nel Cilento e Vallo di Diano si sta definendo lo scacchiere dei candidati: Tommaso Pellegrino, presidente del Parco, sarà nella lista del partito di Matteo Renzi. A sostegno di De Luca potrebbe esserci anche il consigliere di Castellabate Marco Rizzo (Campania Libera). Nel Pd, invece, si fa il nome di Gelsomina Lombardi, vicesindaco di Sala Consilina. Certo di una candidatura tra i Dem l’ex deputato Simone Valiante. Nell’UDC candidatura per Maria Ricchiuti, consigliere uscente e Corrado Matera, oggi assessore al turismo. Tra i socialisti c’è il capaccese Luca Sabatella.

Tra i 5 Stelle out la saprese Tiziana Crusco che ha rinunciato alla candidatura conquistata con il voto su Rousseau. A rappresentare il territorio cilentano tra i pentastellati c’è l’uscente Michele Cammarano.

Nel centro destra, con Forza Italia, ci sarà Costabile Spinelli, sindaco di Castellabate che già ottenne un ottimo risultato con la candidatura al Senato, la cui elezione sfumò di un soffio. Giovanni Fortunato, primo cittadino di Santa Marina sarà con Fratelli d’Italia. Con la Lega, invece, il valdianese Valentino Di Brizzi. Altri nomi potrebbero essere ufficializzati nelle prossime ore.