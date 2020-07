Agropoli: al via i lavori per la scuola di località Mattine

AGROPOLI. «Si gettano le basi per il futuro!». Così Franco Di Biasi, consigliere delegato ai lavori pubblici, saluta l’apertura del cantiere per la costruzione della scuola elementare in località Mattine. Un’opera importante ed attesa da tempo. La nuova costruzione sarà in grado di ospitare due sezioni di scuola primaria. Il progetto, inoltre, prevede che il nuovo edificio includa: una segreteria, una sala docenti, un ufficio per il dirigente oltre uno spazio destinato a deposito archivi, una palestra di 200 metri quadrati, un’ampia area parcheggio di oltre 500 metri quadrati e un giardino di circa 1.000 metri quadrati. I patii interni sono stati progettati come orti didattici ed hanno una funzione importante sia per il benessere climatico che per la distribuzione interna degli spazi. Questi saranno ad esclusivo uso della scuola e delle aule.

Il giardino esterno potrà essere utilizzato a prescindere dall’utilizzo della scuola. Questo sarà piantumato con essenze arboree ed arbustive proprie del territorio. Intorno ai patii interni, si svilupperanno le aule cui si accederà da due camminamenti. Lo spazio per la palestra è direttamente collegato alla scuola, oltre che dotato di servizi e locali spogliatoi.

Per la costruzione dell’opera Comune di Agropoli era risultato destinatario di un finanziamento regionale pari a 1,3 milioni di euro. La nuova scuola sorgerà in via Malagenia, in un terreno adiacente a quello in cui insistono la scuola materna e primaria. «Mettiamo le basi per un nuovo futuro per i nostri ragazzi che tra poco più di un anno potranno fruire di una nuova scuola bella e funzionale» è il commento, questa volta senza polemiche e attacchi, del sindaco Adamo Coppola.