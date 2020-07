A settembre tornano i concerti dello Slow Festival ViviamoCilento

Send an email

Si va delineando il cartellone dello Slow Festival “ViviamoCilento”, l’evento musicale che avrà il suo clou nel mese di settembre ma che ha già preso il via nel mese di luglio tra escursioni e iniziative a contatto sulla natura.

L’evento si fonda su principi ben precisi, ovvero “camminare, condividere, meditare, raccontare e riflettere, conciliando il ritmo del passo con quello delle parole e dei racconti”: un mix speciale, dunque, che unisce grazie all’amore, universale, per la musica e per tutto ciò che ci riempe il cuore e l’anima.

Proprio su queste basi si svolgono i “Percorsi del Viandante” alla scoperta di suggestive aree del territorio percorrendo antichi sentieri: dopo il percorso Piana delle Fate e quello dell’uva Nera, si replica il 25 e il 26 luglio con il Percorso Anello Borghi

A settembre, poi, spazio alla musica con l’Arena del Mare di Acciaroli pronta ad accogliere l’11 settembre Francesca Michielin. Il 12 settembre si replica con due artisti di spessore: Niccolo Fabi (Trio Acustico) a partire dalle 19 e spazio al poliedrico Lorenzo Kruger.