VIDEO | “Ci-Lento in Piaggio Bravo”: tappa a Castelnuovo

Terzo appuntamento di “Ci-Lento in Piaggio Bravo”, progetto del fotografo cilentano Antonio Ferolla finalizzato alla riscoperta dei piccoli borghi del territorio. Partenza da Santa Barbara di Ceraso direzione Castelnuovo Cilento. Un viaggio avventuroso poiché, come racconta Antonio, “Mentre ero in viaggio finisce la benzina e fortunatamente trovo un passaggio, raggiungo Castelnuovo in Fiat 126”.

Il borgo di Castelnuovo nel medioevo apparteneva al feudo di Agnello di Senerchia, a cui fu tolto per fellonia; fu fondato da Arnulfo, passò poi per vendita ad Antonio Carafa e da questo ai Damiani e ai Talamo Atenolfi. Dal 1811 al 1860 ha fatto parte del Circondario di Vallo della Lucania, appartenente all’omonimo distretto del Regno delle Due Sicilie. Con l’annessione al Regno di Sardegna ha cambiato il toponimo in quello attuale e dal 1860 al 1927, durante il Regno d’Italia ha fatto parte del mandamento di Vallo della Lucania, appartenente all’omonimo circondario.

Per tutti i video di InfoCilento.it visita InfoCilento Media dal menu o clicca qui.