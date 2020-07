Simone Valiante: a Palinuro presentazione del “piano di viabilità strategico per il sud della provincia”

«4,5 mln e mezzo di euro per l’adduttrice principale del Faraone sono un primo risultato significativo per affrontare l’ammodernamento del nostro sistema di approvvigionamento idrico. L’impegno del vice presidente della Regione Bonavitacola come della struttura di Consac Gestioni e del presidente Gennaro Maione, oggi consente un primo risultato significativo».

Parole di Simone Valiante, presidente di Consac infrastrutture e candidato alle prossime elezioni regionali con il Partito Democratico.

Un passo importante per il territorio, ma non l’unico, come l’ex deputato Pd conferma: «Il vice presidente Bonavitacola mi ha trasferito la volontà di assumere un impegno preiciso per i prossimi 5 anni per il completamento della viabilità strategica dei nostri territori, in primis la Vallo Atena, la Fondovalle Calore e certamente un ammodernamento della rete viaria che collega Agropoli a Battipaglia. Il Sud della Provincia non può andare a rimorchio di grandi territori o di una rappresentanza frammentata. I prossimi 5 anni di governo regionale abbiamo l’ambizione di tornare protagonisti».

Di questi argomenti si parlerà domani, venerdì 24 luglio, presso la Casa Canadese di Palinuro (inizio ore 19). Saranno presenti il vicepresidente Fulvio Bonavitacola, il sindaco di Centola Carmelo Stanziola, Carmine Laurito presidente della comunità montana Gelbison e Cervati, Gaspare Salamone, al vertice della Comunità Montana Alburni, Gaetano Spanò, assessore della Comunità Montana Vallo di Diano, Vincenzo Speranza, presidente della comunità montana Lambro, Bussento e Mingardo e Giuseppe Parente, commissario autorità d’ambito Sele. A coordinare l’incontro sarà Simone Valiante, promotore dellevento.

Gli interventi programmati per il Cilento rappresentano un ulteriore investimento per lo sviluppo di un territorio che solo ieri ha visto l’inaugurazione da parte del presidente Vincenzo De Luca di due importanti impianti di depurazione, a Marina di Camerota e Palinuro. Ad accompagnare il governatore anche Simone Valiante, con il presidente di Consac gestioni idriche Gennaro Maione che gestirà i depuratori.

«Due straordinari impianti di depurazione che rendono la costa del Cilento ancora di più un presidio fondamentale della qualità del mare, della depurazione e dei servizi. Accanto ai comuni Consac Gestioni ha svolto un grande ruolo di supporto tecnico e si appresta a gestire impianti ad alta innovazione tecnologica», il commento di Valiante.