Sei casi covid a Pisciotta: obbligo mascherina anche all’aperto

PISCIOTTA. In paese obbligo di mascherina anche all’aperto. Lo dispone una ordinanza del sindaco Ettore Liguori alla luce dei casi covid che si sono registrati nel comune, ben sei. Nel provvedimento il primo cittadino impone “l’utilizzo obbligatorio e cautelativo delle mascherine anche in tutte le aree all’aperto, oltre che, come già stabilito, negli ambienti chiusi”.

Pisciotta insieme a Capaccio Paestum è la località con il maggior numero di contagi, sei in entrambi i casi. Nel centro del basso Cilento sono tutti collegati ad una cena organizzata da un professionista nella sua abitazione di località Vecchia Stazione.

Tra i positivi anche due coniugi di Salerno. Tre persone sono ricoverate in ospedale: 2 a Scafati e 1 all’ospedale del Mare.