Casi covid a Pisciotta: “Nessuno è in condizioni preoccupanti”

Nessuno dei 10 contagiati di Pisciotta è in gravi condizioni. Tre sono ricoverati in ospedale a scopo precauzionale (due a Scafati ed uno a Napoli) e gli altri sono in isolamento domiciliare (tra questi una bambina). Il chiarimento si è reso necessario dopo che in paese si era diffuso un eccessivo allarmismo. Di fatto i soggetti positivi al Covid non hanno un quadro clinico preoccupante e soprattutto la possibilità di un’estensione del virus è limitata considerato che i contagi derivano tutti da un unico ceppo.

Il covid avrebbe cominciato a diffondersi durante una cena a casa di un noto medico salernitano in pensione. Il giorno dopo il professionista ha accusato febbre e altri sintomi riconducibile al coronavirus. Immediatamente è scattato il protocollo. Il medico e altre sei persone, tra cui gli stessi familiari del professionista che avevano preso parte alla cena sono stati sottoposte a tamponi. Quattro inizialmente i casi, poi in seguito alla ricerca dei contatti e ad ulteriori tamponi si è arrivati a 10.

La comunità di Pisciotta attende ora altri 5 tamponi che permetteranno di verificare se i contagi sono terminati e quindi la catena si è interrotta oppure no e sarà necessario proseguire la ricerca. Intanto il sindaco Ettore Liguori ha disposto l’obbligo di mascherine anche all’aperto. Anche in questo caso si tratta di un provvedimento precauzionale.

L’Asl Salerno, tramite l’ufficio prevenzione, sta svolgendo un lavoro complesso: nel proprio territorio di competenza nell’ultimo periodo sono stati disposti circa ottanta tamponi.