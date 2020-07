Casal Velino, appello degli automobilisti: necessari interventi sulla Via del mare

CASAL VELINO. “Sarebbe opportuno fare delle verifiche sulla manutenzione del manto stradale per il tratto Casal Velino – Pioppi”. L’appello arriva dagli automobilisti che quotidianamente percorrono la via del Mare (ex Sr 267) nel tratto che da Casal Velino Marina raggiunge la frazione costiera di Pollica.

“Il dissesto è davvero significativo in tutto il tratto, con avvallamenti, buche e rialzamento del manto stradale – sottolinea un automobilista – Inoltre sarebbe opportuno verificare lo stato del ponte, zona interessata appena prima dell’ingresso alla Marina di Pioppi, in quanto si evidenziano crepe e abbassamenti sul diversi punti della strada”.

Ma non finisce qui perché i cittadini lamentano anche la scarsa pulizia delle cunette, l’assenza di guard rail in più punti e la presenza di vegetazione.

Di qui l’appello agli enti e in particolare alla Provincia competente per l’arteria ad intervenire per evitare che la situazione di pericolo possa portare a spiacevoli conseguenze.