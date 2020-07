Agropoli, riattivo il servizio di trasporto per le persone con disabilità

Dopo un periodo di fermo, dovuto all’emergenza sanitaria, ha ripreso il via ad Agropoli il servizio “Mobility life”. Si tratta di un autoveicolo per il trasporto di persone svantaggiate e diversamente abili. Il mezzo ha 4 posti a sedere, oltre il posto per allocare la carrozzina. Il servizio è a prenotazione: la persona che ha bisogno di recarsi presso il medico e presso strutture sanitarie, piuttosto che per andare a fare la spesa o simili, contatta il numero dei Servizi sociali del Comune (0974 827427), che provvede a programmare il trasporto.

Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle 14.00. L’operazione è inserita nel progetto di “Mobilità garantita”, grazie al quale l’Ente ha ricevuto a disposizione l’autoveicolo, concesso in comodato gratuito da una società privata.

Quest’ultima, grazie al sostegno delle imprese del territorio, che acquistano gli spazi pubblicitari inseriti sul mezzo, riesce a garantire la manutenzione del veicolo per i 4 anni di durata del comodato.