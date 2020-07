Viaggi in catamarano, un’estate alla scoperta dell’Italia

Paesaggi mozzafiato, tratti di costa e spiagge incontaminate, baie accessibili solo via mare. Sono davvero varie le esperienze che si possono provare facendo una vacanza in barca con il noleggio catamarano con skipper!

Ad esempio avete mai pensato che i viaggi in catamarano sono la combinazione ideale per chi vuole rilassarsi, ma allo stesso tempo visitare una nuova meta scoprendola da una prospettiva particolare?

Sempre più persone decidono di fare una vacanza perchè è un modo ecologico di viaggiare ed è un’esperienza da fare almeno una volta nella vita.

Perchè fare viaggi in catamarano?

Il catamarano è un’imbarcazione ibrida, che funziona sia a vela sia a motore, ed è non solo il punto di partenza perfetto per chi non ha mai fatto una vacanza in barca e per chi viaggia con bambini, ma è una soluzione ottimale anche per gli amanti del mare.

Se la barca a vela è sinonimo di adrenalina e avventura, il catamarano è l’imbarcazione indicata per chi non vuole rinunciare al confort e alle comodità.

Viaggiando in catamarano si ha disposizione ampi spazi sia interni, per garantire la privacy, sia esterni. Grazie alla sua struttura, formata da due scafi a fondo piatto, il catamarano è dotato di grande stabilità e ciò consente non solo di godersi una navigazione tranquilla, ma anche di avvicinarsi a riva senza preoccuparsi dei fondali bassi.

Se avete provato la navigazione in barca a vela dimenticatevi il rollio dovuto alle onde e la spiacevole sensazione di mal di mare, il catamarano offre un’esperienza completamente differente.

Catamarano fa rima con ecologia e sport

Grazie alla struttura leggera e agile del catamarano, navigare a vela, senza utilizzare il motore, è un’esperienza imperdibile. Per i meno esperti o per chi è alle prime armi, noleggiare un catamarano con skipper esperto è l’opzione migliore.

Che cosa c’è di meglio che scivolare sull’acqua senza alcun rumore, nemmeno quello del motore, e ascoltare solamente lo sciabordio delle onde, sapendo che si contribuisce in questo modo a preservare l’ambiente?

I viaggi in barca, che siano in barca a vela o in catamarano, sono un ottimo modo per rendersi conto dell’importanza delle risorse a disposizione. Infatti, sia acqua sia elettricità, sono disponibili a bordo, ma sono limitati e quindi il loro uso deve essere ragionato.

Inoltre, grazie agli ampi spazi del catamarano, si può trasportare accessori che su una barca a vela non sarebbero permessi, come kayak, sup e attrezzatura da pesca, nonché un comodo gommone per sbarcare a terra.

Dove andare in vacanza in catamarano in Italia

Se vi siete convinti a fare un viaggio in catamarano, ora manca solo decidere la destinazione! L’Italia, grazie a quasi 8.000 km di coste, è una meta da tenere senz’altro in considerazione.

Se avete voglia di scoprire paesaggi incontaminati e selvaggi, la Sardegna, ma anche le isole Eolie fanno il caso vostro. Se volete combinare mare, arte e cultura, il noleggio di una barca a Napoli sarà l’opzione migliore per visitare la Costiera Amalfitana.

Cosa aspettate allora a fare una vacanza in catamarano quest’estate?