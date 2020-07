Vallo della Lucania: tre laboratori per i detenuti del carcere

Vallo della Lucania. Sono stati pubblicati gli avvisi pubblici per individuare cooperative o associazioni di promozione sociale per la realizzazione di progetti di teatro, di arte e di alfabetizzazione emotiva presso la Casa Circondariale di Vallo della Lucania. Saranno realizzati tre laboratori: teatrale e artistico, in cui potranno partecipare tra 10 o 15 detenuti per ogni attività laboratoriale; e un laboratorio emotivo a cui possono partecipare 10/12 detenuti.



Il progetto del laboratorio teatrale, attraverso l’esperienza teatrale, mira a favorire il reinserimento sociale dei detenuti attraverso lo sviluppo delle proprie capacità di comprensione e comunicazione, con la messa in scena di una performance teatrale finale, che coinvolgerà i partecipanti come attori – protagonisti.

Il progetto del laboratorio artistico, invece, attraverso l’utilizzo di materiali diversi, mira a favorire lo sviluppo di competenze personali e relazionali, incentivando nel singolo lo sviluppo delle proprie capacità di produrre e realizzare oggetti artistici.

Infine il progetto dell’alfabetizzazione emotiva mira a favorire momenti di attenuazione del disagio legato alla condizione carceraria. Tale attività trattamentale nasce da un’attenta analisi dei bisogni della popolazione detenuta in particolare in riferimento al riconoscimento e alla canalizzazione delle emozioni. Tale lavoro introspettivo avrà l’obiettivo di fornire gli strumenti necessari alla gestione del carico emotivo legato ai vissuti personali e alla vita detentiva.