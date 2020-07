Tribunale Sala Consilina, parla il sindaco Pica: “No a mezze soluzioni”

Donato Pica, sindaco di Sant’Arsenio, interviene sulla necessità di riaprire il tribunale di Sala Consilina. “Ritengo che sia più corretto verso i Cittadini e di maggiore utilità per il territorio, inquadrare la rinnovata discussione sul Tribunale di Sala Consilina nella sua giusta dimensione”.

La struttura, chiusa da diversi anni nell’ambito della spending review, ossia tagli di spesa da parte dell’amministrazione centrale per esigenze di bilancio, non è mai stata digerita dai cittadini del Vallo che anzi l’hanno vissuta come uno scippo in favore di Lagonegro. “A questo punto mi pare assolutamente non percorribile la strada delle varianti e delle subordinate.

Da qualche giorno l’ipotesi di riapertura parziale che non vede d’accordo il primo cittadino di Sant’Arsenio. “È preferibile impostare il discorso nella sua globalità, chiedendo attraverso le forze politiche governative della maggioranza che il tribunale di Sala Consilina venga riconosciuto nella sua totale autonomia e come tale ritorni ad essere presidio indispensabile di giustizia nell’ambito della regione Campania e della provincia di Salerno in quanto tuttora permangono e sussistono tutte le condizioni di Legge”.