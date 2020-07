Oroscopo: Acquario, segnali contrastanti in amore

Send an email

Ariete – Non basta la preparazione professionale: in certi casi è necessaria un po’ di diplomazia. Rapporti affettivi burrascosi.

Toro – Vi siete adagiati per troppo tempo sui successi professionali passati: datevi da fare. In amore potete essere ottimisti.

Gemelli – Nella professione avete le idee giuste: bisogna vedere se riuscirete a fare le mosse giuste. Un amore sta sbocciando, nonostante lo scetticismo.

Cancro – Attingete all’inventiva se la situazione lavorativa non accenna a fare passi avanti. In amore siete ancora sulle difensive.

Leone – Pian piano la situazione sta maturando e potrete sfruttare al meglio la vostra preparazione professionale. In amore con l’orgoglio non andrete lontano.

Vergine – Nel lavoro cercate di essere il più possibile professionali per evitare cattive sorprese. In amore alti e bassi, non ingannate il partner.

Bilancia – Afferrate al volo ogni opportunità dimostrando ai superiori che sapete tenere duro fino in fondo. In amore non avete le idee molto chiare.

Scorpione – Il momento fortunato alimenta buone iniziative professionali: datevi da fare. In amore avete fatto la scelta giusta: rilassatevi.

Sagittario – Siete molto battaglieri e nel lavoro amate le sfide: presto arriveranno. Non abbiate paura di dare più spazio ai sentimenti.

Capricorno – Circostanze favorevoli continuano a favorire i vostri progetti professionali. Muovetevi comunque con cautela. In amore potete riprendere fiato.

Acquario – Nuove e proficue relazioni nel campo degli affari. Evitate equivoci con i collaboratori. Segnali contrastanti in amore.

Pesci – Cercate di essere più prudenti nelle iniziative di lavoro: la leggerezza potrebbe giocarvi un brutto tiro.