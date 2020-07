San Rufo: ok all’ampliamento del cimitero comunale

SAN RUFO. Il cimitero comunale sarà soggetto a lavori per l’espansione. Nello specifico saranno costruiti 28 loculi nuovi ed eventuali cellette ossario sulle seconde piazzole laterali alla scala d’ingresso del cimitero.

In particolare l’amministrazione comunale ha approvato il progetto definitivo-esecutivo, redatto dall’architetto Francesco di Miele, per un costo totale di circa 23 mila euro, di cui circa 20 mila euro per l’importo dei lavori e circa 3 mila euro per le somme a disposizione dell’amministrazione comunale.

In questo modo l’Ente, con a capo il sindaco Michele Marmo, punta a realizzare nuove strutture, a causa dei loculi attuali in via di esaurimento, per dare una degna sepoltura ai defunti.