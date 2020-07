Il Ministro Luigi Di Maio torna nel Cilento: mare, relax e buon cibo

Send an email



Nuovo weekend nel Cilento per il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio ed ancora una volta sceglie la buona cucina cilentana.

Questa volta è stato visto a Marina di Camerota al ristorante Taverna del Mozzo. Per privacy non conosciamo il menu che hanno ordinato ma conoscendo bene il ristorante di Davide Mea, sappiamo bene che si saranno consolati con la vasta proposta di pesce fresco e piatti davvero buoni dalla forte impronta cilentana.

Il Ministro Luigi Di Maio lo scorso weekend è stato avvistato anche a Palinuro, il suo buen ritiro estivo, dove dopo una giornata di mare ha trascorso un po’ di tempo in centro, concedendo qualche selfie.

Il ministro 5 Stelle era già stato nel Cilento un paio di settimane fa per trascorrere una giornata a mare come fa quasi ogni estate. Lo scorso weekend anche un altro ministro 5 Stelle era in Cilento. Il titolare del dicastero all’ambiente, Sergio Costa, era infatti ad Ascea.