Coronavirus, negativi ultimi tamponi a San Giovanni a Piro

Sono risultati negativi gli ultimi due tamponi effettuati ieri e legati direttamente al caso della donna di San Giovanni a Piro risultata positiva al covid In totale sono 14 i test effettuati dall’USCA di Caselle in Pittari e tutti hanno dato esito negativo. Ma non solo: altre persone, tra conoscenti e clienti dell’attività della donna, si sono sottoposte volontariamente al test sierologico e tutti hanno fortunatamente dato esito negativo.

Un vero e proprio sospiro di sollievo in riva al Golfo di Policastro.

Inoltre il direttore del distretto sanitario 71 dott. Rocco Calabrese ha comunicato che sono risultati negativi anche altri 8 tamponi eseguiti ieri, che non riguardano il caso specifico di San Giovanni a Piro.