Come scegliere il profumo giusto per se stessi: 5 consigli

Un profumo la dice lunga su di te, su chi sei e su quello che vuoi sembrare. Per questo deve essere vissuto, esplorato e ascoltato, prima di decidere se faccia o meno al caso tuo.

Il profumo perfetto esiste, quello che può sembrare complicato è saperlo individuare. Forse è giunto il momento che cambi prospettiva e cominci a considerare un profumo come uno strumento che interpreta emozioni e che racconta una storia. La tua.

Pertanto, come scegliere il profumo giusto per se stessi? Quali i consigli da seguire? Abbiamo posto la spinosa domanda agli amici di trepiprofumerie.com, profumeria online leader del settore… ed ecco cosa ne è uscito fuori.

1) Seguire l’istinto

Per capire se hai o meno trovato il profumo perfetto, cerca di seguire l’istinto. Ricorda che non esiste una fragranza per la vita. Potrai attraversare periodi in cui un profumo sarà più adatto e lo amerai, altri invece in cui sentirai il bisogno di cambiare.

C’è chi cambia profumo in base alla stagione, o in base all’occasione. Insomma si fa guidare dall’istinto. Ciò che conta più di ogni altra cosa è che si tratti di una fragranza in grado di appagare i tuoi sensi, e capace di farti sentire la persona di spessore quale sei.

2) Profumo in base a pelle o abbronzatura

Quando sei in negozio e annusi un profumo assoluto, ti fai un’idea di quello che potrebbe essere l’aroma dolce che si va a creare sulla tua persona.

Tuttavia tendi a trascurare che la miscela di una fragranza con quello della tua pelle dà vita ad un odore unico nel suo genere, che non ha nulla a che vedere con la percezione olfattiva che avevi avuto all’atto dell’acquisto.

Questo è il motivo per cui un profumo che senti ad un’amica, e che magari ti piace, potrebbe non fare lo stesso effetto sulla tua persona.

Anche perché la pelle umana ha dei fattori che la caratterizzano, come il pH o l’influsso di ciò che si mangia, la produzione ormonale e così via.

Ancora diverso sarà l’effetto che quello stesso profumo creerà sulla tua pelle abbronzata. Questo perché la pelle dorata tende ad emanare già di suo un particolare profumo, che misto alla fragranza dei tuoi sogni, renderà l’odore che emani ancora più intenso.

3) Ci sono regole da rispettare quando si prova un profumo? In quali zone è meglio spruzzarlo?

Per capire quale profumo scegliere si deve dare una distinzione tra tre tipologie:

Un Eau de Cologne (acqua di colonia) è freschissima e si distingue da altri tipi per la sua carica energica, tuttavia svanisce in poche ore a causa della sua struttura e delle note molto volatili;

(acqua di colonia) è freschissima e si distingue da altri tipi per la sua carica energica, tuttavia svanisce in poche ore a causa della sua struttura e delle note molto volatili; Un Eau de Toilette , invece, dura più a lungo, ma non è molto concentrato;

, invece, dura più a lungo, ma non è molto concentrato; Un Eau de Parfum (classico profumo) dura ancora di più, data la sua maggiore concentrazione.

In base a quello che ti aspetti dalla fragranza scelta potrai optare per l’una o l’altra tipologia, tenendo sempre a mente che è l’aroma poi a fare la differenza.

Ci sono i profumi agrumati, ovvero quelli dolci ma d’effetto, ideali per un look strong e casual.

In alternativa puoi scegliere un fiorito, che è molto più femminile, classico e romantico. Volendo ci sono anche i profumi legnosi, ovvero quelli con note forti, sofisticate e che indubbiamente devono piacere.

Andando a fondo alle tipologie di profumi ce ne sono davvero molte altre come ad esempio i profumi cuoiati, ideali per pochi eletti o quelli dalle note ambrate tipiche delle fragranze orientali.

La vasta scelta in tal senso porta l’acquirente a scegliere la sua boccetta con cura e pazienza, magari provando uno spruzzo sulla pelle nuda e appena lavata, per capire come fa quell’aroma a sposarsi bene con l’odore della propria pelle.

4) La percezione olfattiva del profumo

La scelta giusta è dettata anche dalla percezione olfattiva che si ha del profumo.

Di solito ci fermiamo tutti alla prima apparenza, ma una fragranza va capita, esplorata, e soprattutto si deve aspettare che le particelle più volatili evaporino, prima di capire realmente la vera essenza di quel profumo.

Il primo impatto nell’annusare un aroma non sarà mai uguale alla percezione che avrai dopo qualche minuto. Solo allora avrai modo di gustare interamente il tuo profumo e capire se bacia bene la tua pelle.

Il piacere di sentire la fragranza

Se il tuo olfatto risponde bene all’essenza, allora si crea nel tuo cervello il piacere di indossare la fragranza scelta. Non pensare mai a quanto c’è scritto negli ingredienti, a quali sono le materie prime che la compongono.

In quel momento ci sei tu e quel profumo che sta iniziando a scrivere una buona parte della tua storia e che ti lascia sognare. Se ti fa stare bene, allora sarà la fragranza perfetta per te.

Scegliere un profumo vuol dire comprendere se stessi e capire che idea hai del mondo, per poi riversarla su quello che sfoggi.

Una fragranza ti forgia, ti plasma così come sei, è un modo di essere, uno stile di vita, più che essere un accessorio must sul tuo look.

Se vuoi imparare a scegliere il profumo giusto per te, in primis impara a conoscerti.

Solo dopo aver scrutato a fondo il tuo io potrai scegliere quella che rispecchia maggiormente la tua personalità e il tuo carattere.