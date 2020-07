Send an email

Agropoli: in ospedale con febbre altissima, tampone esclude covid

Buone notizie nella giornata di ieri sul fronte covid. Tamponi negativi a Capaccio Paestum e San Giovanni a Piro ed escluso un caso ad Agropoli.

Continuano comunque gli esami su soggetti rientrati nelle catene dei contatti di pazienti positivi.

Ma procediamo con ordine. Ieri diverse comunità erano in attesa dell’esito dei tamponi: a Capaccio Paestum sono risultati negativi quelli eseguiti sui contatti di un 26enne, ultima persona risultata affetta da coronavirus nella catena del camionista 58enne.

Covid, tamponi a Capaccio Paestum

I tamponi non sono terminati: esami sono previsti anche su persone che hanno avuto contatti con lui e residenti ad Eboli, Salerno, Albanella ed Agropoli. Proprio in quest’ultimo centro ieri si era diffusa la voce di una positività.

Presunto caso ad Agropoli

Al pronto soccorso, infatti, si è presentata una persona con un’infezione e febbre altissima, oltre i 40 gradi. Il test sierologico è risultato positivo e questo ha messo tutti in allarme. Il tampone, poi, ha dato esito opposto facendo cessare l’allarme.

La situazione negli altri comuni

A San Giovanni a Piro i primi otto tamponi eseguiti su contatti di un consigliere comunale sono risultati negativi; se ne attendono altri per oggi. Esclusi contagi a Casal Velino: anche qui negativi gli esami sui contatti dei tre contagiati.

In apprensione la comunità di Pisciotta: il dipartimento di prevenzione dell’Asl, sezione Vallo della Lucania, ha disposto tamponi su sei persone che hanno partecipato ad una cena a casa di una persona anziana, un professionista. Il giorno dopo quest’ultimo ha accusato sintomi sospetti e a scopo precauzionale è stato disposto un test naso faringeo, esteso alle altre persone con le quali aveva cenato. In attesa dell’esito sono tutti stati posti in isolamento domiciliare.

Al momento risultano 6 casi covid a Capaccio Paestum, 3 a Casal Velino, 1 a Roccadaspide e San Giovanni a Piro.