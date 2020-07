Sapri, imprenditore trovato con 4 ovuli di eroina

Send an email

Un imprenditore arrestato per droga. L’uomo D.C. classe ’74 saprese con precedenti specifici, era stato sottoposto ad un normale controllo alla circolazione stradale effettuato dal Nucleo Operativo della Compagnia di Sapri. A tradirlo è stata l’agitazione al momento dell’ALT della pattuglia. Nel borsello sul sedile passeggeri aveva infatti quattro ovuli di 11gr circa cad. per un totale di 47gr di eroina. Durante la perquisizione sono stati sequestrati anche due bilancini di precisione e 230 euro in contanti.

L’accusa nei suoi confronti è detenzione finalizzata alla spaccio di sostanza stupefacente. L’uomo, al termine degli accertamenti del caso, è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.