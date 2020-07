Futani, arriva l’illuminazione a led

FUTANI. Sono cominciati i lavori di installazione del nuovo impianto di pubblica illuminazione a LED. Un servizio che garantirà più efficienza ma con risparmi nei costi. Le opere sono in corso presso via Dott. A. Bianchi e parte di Via Mons. Forte a Futani capoluogo.

“La sostituzione e l’adeguamento dell’impianto iniziato in questa area del centro abitato prevede la sostituzione di tutti i corpi illuminanti con nuova tecnologia a LED e la sostituzione della maggior parte dei pali di sostegno – fanno sapere da palazzo di città – Si procederà poi alla sostituzione dell’impianto su tutto il territorio comunale di Futani, Castinatelli ed Eremiti”.

“Il nuovo impianto darà una nuova immagine ai nostri Borghi e consentirà di ridurre notevolmente il consumo di energia elettrica con minore inquinamento”, concludono dal Comune.