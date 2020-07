Casaletto Spartano: ecco il museo Fernando Petrosino

CASALETTO SPARTANO. Nasce il museo naturalistico Fernando Petrosino. L’atto di istituzione è firmato dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Concetta Amato.

Il Museo avrà sede presso lo storico palazzo Petrosino, sito in via Nazionale, al Capoluogo.

Quest’ultimo è stato oggetto di interventi di ristrutturazione che hanno permesso di realizzare ambienti idonei ad ospitare non solo sale museali ma anche locali per eventi e la biblioteca comunale.

Il museo naturalistico sarà un museo multimediale che metta in mostra le bellezze del territorio e in particolare della valle dei mulini. Garantirà la diffusione e la promozione delle testimonianze del territorio. Sarà un importante polo culturale insieme alla biblioteca.

Il nome è quello di Fernando Petrosino, medico condotto che proprio nel palazzo di via Nazionale svolse la sua attività professionale a vantaggio della comunità casalettana dal 1955 al 1995. Un modo anche per omaggiare tutti i medici che hanno esercitato sul territorio la propria attività.