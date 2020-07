A Felitto un corso di scrittura rap rivolto a ragazzi dagli 11 ai 20 anni

Send an email

Parte oggi, a Felitto, un corso di scrittura di testi di musica rap, riservato ai ragazzi dagli 11 ai 20 anni. I corsi saranno tenuti da Marina Nestola, in arte La Marina. Arista poliedrica, cantante e pittrice, La Marina ha collaborato per diversi anni con uno dei gruppi di punta del raggamuffin italiano, i Sud Sound System, mentre l’ultimo suo lavoro è una collaborazione con uno dei frontman della band lucana Krikka Reggae, Big Simon.

«Il laboratorio di scrittura rap rappresenterà un momento di collettività e socialità, valori estremamente importanti da tenere presenti, in un periodo immediatamente successivo a quello della quarantena».

Della durata di una settimana (dal 20 al 28 luglio), il corso rientra all’interno del progetto “Campo estivo”, finanziato dal comune di Felitto in collaborazione con l’associazione culturale Radici & Cultura. Sabato 25, invece, come evento collaterale al corso, La Marina sarà accompagnata da Lampadread per un live alla cantina Chiara Morra.