Sessa Cilento: annullata la festa della pizza

L’associazione I Love Sessa, in considerazione del protrarsi dell’Emergenza Covid-19 Coronavirus e viste le ordinanze vigenti, ha deciso di annullare l’evento estivo della Festa della Pizza programmate per il 9,10 e 11 agosto 2020.

“Il grande successo della scorsa edizione ci ha reso orgogliosi, ma quest’anno comporterebbe la difficoltà di garantire la sicurezza e tutelare la salute dei nostri concittadini”, fanno sapere i promotori.

“Per questo a malincuore è stata presa questa decisione veramente sofferta.

Vi rinnoviamo, però, il nostro entusiasmo a voler continuare per i prossimi anni, apportando grandi novità che saranno rese note nei prossimi mesi e che saranno in grado di allietare come sempre e ancora di più, la vostra partecipazione e permanenza nel nostro territorio”, concludo dall’associazione I love Sessa.