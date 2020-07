Scuola Calcio Elite: soddisfazione per il riconoscimento per Gelbison e Pol. S.Maria

Gelbison e Polisportiva Santa Maria sono state riconosciute anche per questa stagione Scuola Calcio Elite. Assieme a loro, tra le 11 realtà salernitane a ricevere questo riconoscimento, per il nostro territorio ci sono anche la Cilento Academy e lo Sporting Sala Consilina. Queste le note dei due sodalizi cilentani, che da domani potranno iscriversi ufficialmente in Serei D, in merito al conferimento ricevuto in ambito giovanile.

Per il secondo anno consecutivo la Gelbison è Scuola Calcio D’Elitè.

La società del presidente Maurizio Puglisi con il Settore Giovanile e Scolastico ha ottenuto l’importante riconoscimento della FIGC. La Federazione annualmente censisce tutte le società di calcio che svolgono attività didattica giovanile nelle categorie di base (Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti) qualificando Élite quelle che hanno determinati requisiti e che hanno raggiunto determinati obiettivi. Una Scuola di Calcio con qualifica Èlite è il riconoscimento più importante a livello nazionale. Per ottenerlo il settore Attività di Base di una società deve soddisfare una serie di requisiti molto restrittivi. Garantendo lo svolgimento dell’attività con uno standard i qualità alto e in piena sicurezza, oltre che partecipare a tutte le attività federali.

Polisportiva Santa Maria, per il quarto anno arriva il riconoscimento a Scuola Calcio Elite

La Polisportiva Santa Maria ottiene per il quarto anno consecutivo il riconoscimento di Scuola Calcio Èlite dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC. Il club giallorosso, caro alla famiglia Tavassi-Carrano, figura ormai in pianta stabile tra le scuole calcio èlite del territorio salernitano. A conferma dell’importante lavoro che si sta facendo con i giovani. Grazie a un team di tecnici qualificati, infatti, la società cilentana ha sempre considerato, tra le priorità, il Settore Giovanile, che può vantare numerosi iscritti. QUesti spaziano dai Piccoli Amici agli Allievi. Un lavoro che sta dando i suoi risultati anche in Prima Squadra visto che nella rosa, fresca di promozione in D, figurano diversi calciatori della cantera giallorossa.

Serie D domani aperte le iscrizioni ai campionati

Parte ufficialmente da domani la possibilità di iscrizione, per i team aventi diritto, al campionato di Serie D. Dal 20 al 24 luglio si potrà presentare domanda per partecipare alla prossima stagione di quarta serie. Il versamento per l’iscrizione è pari a 16.500€ e 31.000€ a titolo fideiussorio. Gli organi competenti esamineranno le documentazione entro il 28 luglio, ed entro il 31 sarà possibile presentare ricorso in caso di responso negativo. Il 5 agosto, invece, verranno comunicati gli esiti dei ricorsi .