Relax in Cilento per il Ministro Sergio Costa

Buen retiro nel Cilento per il Ministro Sergio Costa. Non è sfuggita ai bagnanti presenti sulla spiaggia della Scogliera ad Ascea la presenza del titolare del dicastero all’ambiente, immortalato mentre legge il giornale a pochi passi dalla riva. Il rappresentante di Governo ha scelto la località Cilentana per qualche giorno di relax, come va da diversi anni.

Ad Ascea d’altronde il Ministro ha casa, conosce bene il territorio cilentano. Le località costiere del Cilento sono particolarmente apprezzate dai Ministri del Movimento Cinque Stelle. Di Maio è di casa a Palinuro