Oroscopo: Sagittario, affrontate le difficoltà per fare carriera

Ariete – Influssi positivi nella professione potrebbero aprirvi nuovi stimolanti orizzonti. In amore fate autocritica.

Toro – Nel lavoro si profilano per voi una serie di opzioni positive: valutatele senza troppa fretta. In amore il vostro fascino ha colpito ancora

Gemelli – Dopo tanto impegno e tanti sacrifici nel lavoro cominciano finalmente ad arrivare i risultati. Fate ordine nei sentimenti

Cancro – Fate qualche sforzo in più per conseguire i risultati sperati nel lavoro. Rapporto sentimentale piuttosto enigmatico.

Leone – Nei prossimi giorni vi attendono grandi occasioni per accelerare la vostra carriera professionale. State in allerta. In amore l’intuito vi aiuterà.

Vergine – Ci vuole molta determinazione per fare rapidamente strada nella vostra attività professione. In amore non potrebbe andare meglio

Bilancia – Le vostre scelte di lavoro in questi giorni saranno guidate da un intuivo formidabile, ma siate anche diplomatici. Un amore sempre più intenso.

Scorpione – Non dimenticate la diplomazia, può aiutarvi in modo decisivo negli affari. Novità importanti nel settore degli affetti

Sagittario – Se volete fare un salto di qualità nel vostro lavoro dovete affrontare le difficoltà con una certa lungimiranza. L’amore vi da’ maggiore sicurezza.

Capricorno – La vostra professione sta facendo passi da gigante: non potete che essere soddisfatti. In amore troppi dubbi rovinano il clima.

Acquario – Nel lavoro avrete modo di dimostrare la vostra competenza e una grande rettitudine. In amore cominciate ad avere delle riserve.

Pesci – Nel lavoro state vivendo un periodo di grande creatività: vi consentirà di fare rapidi passi avanti. State scambiando per amore una semplice cotta.