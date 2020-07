Ok del Mibact ai bagni pubblici a Roscigno Vecchia

Presto un nuovo servizio per i tanti turisti che si recano in visita a Roscigno Vecchia, la cosiddetta Pompei del ‘900. Dal Ministero per i beni e le attività culturali è arrivato l’atteso parere che dà via libera al Comune per realizzare dei bagni pubblici, un servizio che può apparire secondario ma che di fatto non lo è. I vacanzieri, Infatti, lamentavano l’assenza di wc in loco, un problema anche per i campeggiatori.

In molti erano costretti in caso di bisogno a nascondersi tra le case diroccate o le campagne. Con il parere positivo del Mibact, ora, il comune di Roscigno, retto dal sindaco Pino Palmieri, potrà avviare le procedure per la realizzazione dei bagni pubblici.



“Finalmente abbiamo l’ok per costruire il bagno pubblico a Roscigno Vecchia. I turisti non andranno più per campi”, il commento soddisfatto del primo cittadino.