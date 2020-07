L’almanacco del 19 luglio 2020

Santi del Giorno

Sant’Arsenio il Grande (Eremita)

Beato Pietro Cresci da Foligno (Confessore)

San Simmaco (Papa)

San Kragon (Cragon, Martire in Egitto)

Sant’Epafra di Colossi (Vescovo e Martire)

Santa Macrina la Giovane (Monaca)

Santa Milica (Principessa serba – Chiese Orientali)



Accadde Oggi

1992 – Strage di via D’Amelio

1975 – Inaugurata Gardaland

1900 – Inaugurata la metropolitana di Parigi

1985 – Catastrofe della Val di Stava



Nati in questo giorno

1947 – Brian May

1834 – Edgar Degas

1924 – Libero Grassi



Nati… sportivi

1949 – Marcello Fiasconaro



Scomparsi oggi

1992 – Paolo Borsellino

1374 – Francesco Petrarca

