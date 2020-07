Covid: 15 casi a Salerno, 11 nel Cilento

Quindici contagiati a Salerno città, undici nel Cilento. Questa la situazione segnalata negli ultimi giorni sul territorio provinciale. Nel Capoluogo ben undici contagiati sono al rione Carmine, l’ultimo dei quali accertato ieri pomeriggio. È risultata positiva infatti la moglie di un caso dei giorni scorsi, che già era in isolamento in casa. Dopo la dipendente di una banca in via Prudente e del titolare di un bar in via Don Bosco, emersi l’altro sabato, qualche giorno dopo è arrivata la conferma di positività per un amico del titolare del bar.



Precedentemente c’era stato il caso di un pasticciere di Battipaglia, che lavora in un bar a via De Granita, non molto distante dalla filiale e dall’altro esercizio commerciale. Sempre qui è risultata positiva, l’altro giorno, la moglie del titolare.



A questi si aggiungono tre nuovi positivi riconducibili al bar di via De Granita, un positivo collegabile al titolare del bar di via Don Bosco, attiguo alla banca dove emerse il caso della dipendente sabato scorso, e dei coniugi di via Calenda.



L’altro contagio in città, invece, interessa l’ufficiale giudiziario della Corte d’Appello che svolge attività di notifiche ed esecuzioni all’esterno. In via precauzionale, venerdì, è stata disposta anche l’immediata chiusura dell’ufficio. Nel frattempo, l’Asl ha provveduto a sanificare i locali e già domani gli uffici potranno essere regolarmente aperti.



Oltre al centro, altri casi a Salerno interessano un gestore di un punto vendita di prodotti caseari nella zona orientale, una dottoressa del poliambulatorio di Pastena e il marito, una senegalese proveniente da Caserta e un bengalese.

Nel Cilento 6 casi sono segnalati a Capaccio Paestum, tutti contatti dell’autista 58enne (uno di questo originario di Agropoli, città dove possiede una attività). Ora si attendono tamponi su persone residenti in varie località della zona. Tre i casi a Casal Velino, nella rete della 81enne positiva al Covid (il figlio e la badante). Un caso anche a Roccadaspide, una persona rientrata dall’America e San Giovanni a Piro, località dove ieri è risultata positiva una consigliera comunale titolare di due attività tra Scario e il Capoluogo. Partono oggi una serie di screening disposti dall’Asl per individuare eventuali ulteriori casi.