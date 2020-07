Buonabitacolo: va in pensione ma continuerà a lavorare gratis per l’Ente

Il Comune di Buonabitacolo, retto dal sindaco Giancarlo Guercio, ha conferito un incarico a titolo gratuito ad un ex dipendente comunale, attualmente in quiescenza. L’esperienza acquisita dal professionista durante gli anni di lavoro presso l’ufficio anagrafe, permetterà di raggiungere con maggiore efficacia e ottimizzazione gli obiettivi preposti. Il dipendente percepirà unicamente un rimborso per le spese effettivamente sostenute presso l’Ente.

L’utilizzo dei dipendenti comunali in quiescenza, seppur a titolo gratuito, oltre ad essere una soluzione tampone per molti Enti territoriali, la dice lunga sulle difficoltà amministrative nelle assunzioni del personale. Negli ultimi anni sul tema c’è stata un gran confusione nel dibattito pubblico e se n’è parlato assai poco, se non a livello sindacale.



L’amministrazione comunale ha infatti annunciato anche la necessità di organizzare un vero e proprio concorso e sarà proprio il dipendente in quiescenza richiamato a dare una mano nell’organizzazione.