Salento: con i fondi del Ministero dell’Interno interventi ai locali comunali della frazione Palazza

Il Comune di Salento, con a capo il Sindaco Gabriele De Marco, ha approvato il progetto relativo al “completamento, adeguamento funzionale dei locali comunali ubicati alla frazione Palazza e relativa sistemazione esterna”.

L’intervento è mirato al completamento di parte dell’edificio comunale, ed aree pertinenziali, denominato impianto sportivo della frazione Palazza, ubicato nella stessa frazione per destinarlo a Uffici comunali.

Il lavoro sarà finanziato con il contributo del Ministero dell’Interno per l’annualità 2020. Il Decreto del Ministero dell’Interno del 14/01/2020, difatti, assegnava ai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, per il corrente anno, un contributo di 50.000,00 euro per investimenti destinati ad opere pubbliche, in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.

L’inizio dell’esecuzione dei lavori deve avvenire entro il 15 settembre, pena la decadenza del contributo assegnato.