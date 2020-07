Roccadaspide, rubato ex voto: tre denunce

A Roccadaspide, i Carabinieri della Stazione di Roccadaspide hanno deferito in stato di libertà 3 persone, responsabili di furto e ricettazione di un anello in oro ex voto trafugato dalla statua di Santa Sinforosa, all’interno della Chiesa della Natività di Roccadaspide. Un’attività di indagine dinamica e tempestiva, grazie alla quale è stato possibile individuare i responsabili, ricostruire la dinamica e recuperare la refurtiva, restituita al parroco proprio oggi, giorno in cui viene celebrata la santa patrona di Roccadaspide.



L’anello era stato apposto sulle mani della santa da una devota e successivamente rubato da un’altra persona, per poi essere rivenduto a terzi.