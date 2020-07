Coronavirus: i casi a Capaccio Paestum sono sei

Send an email

Sono sei i contagi da Covid-19 a Capaccio Paestum. Sono risultate positive al tampone altre due persone legate alla catena dei contatti del 58enne autista di Capaccio Paestum positivo al tampone nei giorni scorsi.

Gli ultimi due casi di positività riguardano un’amica della figlia dell’autista che lavora in una salumeria di un supermercato (rimasto chiuso per sanificazione e riaperto ieri), e il suo fidanzato. Tutti sono in isolamento domiciliare.

Salgono a sei quindi i contagi a Capaccio Paestum.Nei giorni scorsi erano risultati positivi anche la moglie, il genero (originario di Agropoli dove gestisce un’attività) e la madre dell’autista.

“Ricordiamoci che gli allarmismi non aiutano, ma che serve la massima prudenza nei comportamenti individuali e collettivi. Contiamo sulla collaborazione di tutti. Come sempre, un pensiero di vicinanza e di solidarietà ai nostri Concittadini risultati positivi e alle loro famiglie”. Queste le parole del sindaco Franco Alfieri